Цена на нефть в 2019 году превысит $90 за баррель – SOCAR

Заместитель вице-президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков прогнозирует сохранение в 2019 году тенденции роста цен на нефть на мировых рынках.
«Нынешняя цена в $80 за баррель для SOCAR более, чем комфортная. Однако, по-моему мнению, цены на углеводороды (нефть - ИФ) и, впоследствии, на природный газ еще больше вырастут в течение 2019 года. Полагаю, что к маю (2019г - ИФ) мы будем говорить уже о цифрах начинающихся не с восьмерки, а с девятки, причем о достаточно существенных», - сказал В.Беглярбеков в интервью азербайджанскому телеканалу «CBC».
Он отметил, что основной причиной роста мировых цен на нефть станет геополитический фактор, ускорение роста экономики США, рост потребления углеводородного сырья на азиатском рынке.
Н.Аббасова
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