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ТЭК 31.10.2018 17:35

Цена на нефть в 2019 году превысит $90 за баррель – SOCAR

Заместитель вице-президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков прогнозирует сохранение в 2019 году тенденции роста цен на нефть на мировых рынках.

«Нынешняя цена в $80 за баррель для SOCAR более, чем комфортная. Однако, по-моему мнению, цены на углеводороды (нефть - ИФ) и, впоследствии, на природный газ еще больше вырастут в течение 2019 года. Полагаю, что к маю (2019г - ИФ) мы будем говорить уже о цифрах начинающихся не с восьмерки, а с девятки, причем о достаточно существенных», - сказал В.Беглярбеков в интервью азербайджанскому телеканалу «CBC».

Он отметил, что основной причиной роста мировых цен на нефть станет геополитический фактор, ускорение роста экономики США, рост потребления углеводородного сырья на азиатском рынке.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]