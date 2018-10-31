SOCAR рассчитывает в 2020 году начать поставки азербайджанского газа в Европу

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) рассчитывает на своевременное завершение строительства Южного газового коридора (ЮГК) и на начало в 2020 году поставок азербайджанского газа в Европу в 2020 году, заявил заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков.
«Строительство ЮГК идет по графику и даже с опережением. По проекту строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP) выполнено более 79% работ, и это позволяет с уверенностью говорить о том, что трубопровод будет введен в эксплуатацию в 2020 году, как и было запланировано», - сказал В.Беглярбеков в интервью азербайджанскому телеканалу «CBC».
Он также сообщил, что на территории Италии работы по строительству газопровода TAP должны начаться «буквально на этой неделе».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Стоимость проекта оценивается свыше $40 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.
Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Совладельцы проекта - Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).
Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
Н.Аббасова
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