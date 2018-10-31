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Социум 31.10.2018 17:47

В Азербайджане создается рабгруппа по изучению останков, предположительно, поэта Микаила Мушвига, ставшего жертвой сталинских репрессий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил создать рабочую группу для изучения вопроса, связанного с обнаружением останков, предположительно, поэта Микаила Мушвига, ставшего жертвой сталинских репрессий, заявил помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Внимание президента Азербайджана Ильхама Алиева привлекли распространенные в последнее время в СМИ публикации об обнаружении останков поэта Микаила Мушвига, сыгравшего большую роль в развитии азербайджанской поэзии и расстрелянного в 1938 году», - отметил А.Гасанов.

По его словам, в состав рабочей группы войдут представители Национальной академии наук Азербайджана, министерств здравоохранения, культуры и других структур.

«Согласно поручению будет проведена экспертиза ДНК обнаруженных останков», - сказал помощник президента.

В случае получения положительного результата анализов будут организованы мероприятия по перезахоронению останков поэта.

Микаил Мушфиг (настоящее имя - Микаил Абдулкадыр оглы Исмаилзаде) стал жертвой сталинских репрессий и был расстрелян 6 января 1938 года в возрасте 29 лет в Баку.

Р.Бабаев

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Тэги: ПОЭТ, ОСТАНКИ, КОМИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]