В Азербайджане создается рабгруппа по изучению останков, предположительно, поэта Микаила Мушвига, ставшего жертвой сталинских репрессий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил создать рабочую группу для изучения вопроса, связанного с обнаружением останков, предположительно, поэта Микаила Мушвига, ставшего жертвой сталинских репрессий, заявил помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Внимание президента Азербайджана Ильхама Алиева привлекли распространенные в последнее время в СМИ публикации об обнаружении останков поэта Микаила Мушвига, сыгравшего большую роль в развитии азербайджанской поэзии и расстрелянного в 1938 году», - отметил А.Гасанов.

По его словам, в состав рабочей группы войдут представители Национальной академии наук Азербайджана, министерств здравоохранения, культуры и других структур.

«Согласно поручению будет проведена экспертиза ДНК обнаруженных останков», - сказал помощник президента.

В случае получения положительного результата анализов будут организованы мероприятия по перезахоронению останков поэта.

Микаил Мушфиг (настоящее имя - Микаил Абдулкадыр оглы Исмаилзаде) стал жертвой сталинских репрессий и был расстрелян 6 января 1938 года в возрасте 29 лет в Баку.

Р.Бабаев