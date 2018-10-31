ГААД получит 18,04 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 18,04 млн манатов на строительство автодороги Кабирли-Эйвазалылар-Биринджи Ашыглы-Алиназарли в Бейлаганском районе.
Автодорога соединит 8 населенных пунктов.
Средства на реконструкцию автодороги, будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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