Президент Азербайджана поручил подготовить концепцию по восстановлению историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш»

Президент Азербайджана распорядился подготовить проект концепции по долгосрочной охране, консервации и восстановлению и целенаправленному использованию архитектурных памятников расположенных на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш» в городе Шеки.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Подготовка концепции поручена Государственному агентству по туризму Азербайджана.

Б.Рустамбеков