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СНГ 01.11.2018 13:32

Назарбаев пригласил короля Саудовской Аравии посетить Казахстан

Казахстан заинтересован в углублении политических и экономических связей с Саудовской Аравией, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев.

"Саудовская Аравия является нашим важным и надежным партнером в исламском мире. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении политических и экономических связей между нашими государствами. Поэтому я пригласил короля Салмана и наследного принца Саудовской Аравии посетить Казахстан, - сказал Н.Назарбаев на встрече с министром внутренних дел Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Саудом бен Наифом в четверг в Астане.

Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы.

В свою очередь министр внутренних дел Саудовской Аравии поблагодарил Н.Назарбаева за встречу и подчеркнул, что совершаемый им визит в Казахстан осуществляется по поручению высшего руководства Саудовской Аравии.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, САУДАРАВИЯ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]