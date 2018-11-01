Назарбаев пригласил короля Саудовской Аравии посетить Казахстан

Казахстан заинтересован в углублении политических и экономических связей с Саудовской Аравией, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев.
"Саудовская Аравия является нашим важным и надежным партнером в исламском мире. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении политических и экономических связей между нашими государствами. Поэтому я пригласил короля Салмана и наследного принца Саудовской Аравии посетить Казахстан, - сказал Н.Назарбаев на встрече с министром внутренних дел Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Саудом бен Наифом в четверг в Астане.
Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы.
В свою очередь министр внутренних дел Саудовской Аравии поблагодарил Н.Назарбаева за встречу и подчеркнул, что совершаемый им визит в Казахстан осуществляется по поручению высшего руководства Саудовской Аравии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»