Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0259 GBR   2.1837 TRY   0.3043

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 14° 3 Ноя 17° 4 Ноя 11° 17°

Дальнее зарубежье 01.11.2018 13:43

Премьер Италии надеется в скором времени принять Путина в Риме

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил, что хотел бы в ближайшем будущем встретиться в Риме с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы выстроили замечательные отношения, и меня прекрасно приняли (в Москве - ИФ). Я хотел бы, чтобы Путин приехал в Рим как можно скорее", - сказал Дж.Конте в интервью газете "Коррьере делла сера" в четверг.

Премьер-министр Италии Дж.Конте посетил Москву 24 октября. Тогда итальянский премьер сказал, что ждет российского президента с визитом в Италию, поскольку "не хотел бы, чтобы у итальянского народа сложилось впечатление, что В.Путин не уделяет ему должного внимания".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ПУТИН, ПРИГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Путин и Конте встретятся с представителями итальянского бизнеса - Песков Итальянский премьер Конте вновь высказался за возвращение к формату G8 с участием России Премьер Конте считает европейские санкции против России невыгодными для Италии Премьер Италии сообщил, что посетит Москву 24 октября Берлускони заявил, что летит на день рождения к Путину обсуждать международные вопросы Путин направил президенту Италии Маттарелле соболезнования в связи с трагедией в Генуе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]