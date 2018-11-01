Премьер Италии надеется в скором времени принять Путина в Риме

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил, что хотел бы в ближайшем будущем встретиться в Риме с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы выстроили замечательные отношения, и меня прекрасно приняли (в Москве - ИФ). Я хотел бы, чтобы Путин приехал в Рим как можно скорее", - сказал Дж.Конте в интервью газете "Коррьере делла сера" в четверг.

Премьер-министр Италии Дж.Конте посетил Москву 24 октября. Тогда итальянский премьер сказал, что ждет российского президента с визитом в Италию, поскольку "не хотел бы, чтобы у итальянского народа сложилось впечатление, что В.Путин не уделяет ему должного внимания".