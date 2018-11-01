Активист ИГИЛ приговорен в Узбекистане к 17 годам лишения свободы

Гражданин Узбекистана, экстрадированый в страну из Турции, решением суда приговорен к 17 годам колонии общего режима по обвинениям в причастности к международной террористической группировке, сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель правоохранительных органов республики.
"Зокир Рахимов, 1973 года рождения, находился в розыске с 2000 года и являлся членом "Исламского движения Туркестан" , а позже стал членом ИГИЛ (запрещена в РФ). В результате оперативно-розыскных мероприятий спецслужб летом он был задержан в Стамбуле и доставлен в Узбекистан", - сказал собеседник агентства.
По его данным, З.Рахимов с 1994 по 1999 годы был членом религиозно-экстремистского течения "Джихадисты" .
В 1999 году он бежал из Узбекистана в Таджикистан, где примкнул к террористической организации ИДТ, затем перебрался в Афганистан. До 2012 года он проживал по поддельному таджикскому паспорту, а в 2014 году приобрел турецкий паспорт на имя Бахрома Буранова и продолжил свою деятельность в Турции.
В ходе судебного расследования установлено, что все эти годы, З.Рахимов снабжал террористов поддельными паспортами и оказывал материальную поддержку членам экстремистских организаций.
Суд признал его виновным по статьям "терроризм", "посягательство на конституционный строй", "незаконный выезд за границу или незаконный въезд в страну", "организация преступного сообщества", "массовые беспорядки" УК Узбекистана.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»