В МИД России заявили о возможности эффективного ответа Белоруссии и РФ на размещение военной базы США в Польше

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что у Белоруссии и РФ есть все возможности, чтобы отреагировать на размещение базы США в Польше.
"У нас есть весь спектр военно-технических возможностей, которые позволят сделать это эффективно, не очень затратно", - сказал А.Грушко журналистам в четверг в Минске.
Замминистра подчеркнул, что Россия и Белоруссия "обладают достаточным потенциалом, военно-техническими мерами, которые позволили бы при любых поворотах, при любых возможных сценариях надежно гарантировать как интересы обороноспособности, так и интересы безопасности".
"Это будет демонстрацией того, что те страны, которые сегодня зазывают на свою территорию иностранные войска, не только не укрепляют свою безопасность, но и подвергают себя повышенной опасности", - добавил А.Грушко.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»