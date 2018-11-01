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СНГ 01.11.2018 14:14

В МИД России заявили о возможности эффективного ответа Белоруссии и РФ на размещение военной базы США в Польше

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что у Белоруссии и РФ есть все возможности, чтобы отреагировать на размещение базы США в Польше.

"У нас есть весь спектр военно-технических возможностей, которые позволят сделать это эффективно, не очень затратно", - сказал А.Грушко журналистам в четверг в Минске.

Замминистра подчеркнул, что Россия и Белоруссия "обладают достаточным потенциалом, военно-техническими мерами, которые позволили бы при любых поворотах, при любых возможных сценариях надежно гарантировать как интересы обороноспособности, так и интересы безопасности".

"Это будет демонстрацией того, что те страны, которые сегодня зазывают на свою территорию иностранные войска, не только не укрепляют свою безопасность, но и подвергают себя повышенной опасности", - добавил А.Грушко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, США, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]