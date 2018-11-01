Глава иранской дипломатии предложил Эр-Рияду пересмотреть региональную политику и снять напряженность в отношениях

Глава МИД Ирана Джавад Зариф предложил Саудовской Аравии проводить в отношении Тегерана политику разрядки напряженности.

"Мы полагаем, что наши соседи ничего не выигрывают от напряженности в отношениях с Ираном, и мы надеемся, что они откажутся от такой политики рано или поздно", - приводят иранские СМИ слова Дж.Зарифа.

Иранский министр призвал Эр-Рияд пересмотреть свою региональную политику и заявил о готовности Тегерана "развивать хорошие отношения с соседями".

Дж.Зариф опроверг сообщения о том, что глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр тайно контактировал с Тегераном с целью преодоления кризиса в двусторонних отношениях.

"Насколько я знаю, правительство Саудовской Аравии не имело таких контактов с нами", - сказал министр.

В январе 2016 года Саудовская Аравия объявила о разрыве дипотношений с Ираном.

Эр-Рияд предпринял этот шаг после того, как в Тегеране у посольства Саудовской Аравии были устроены беспорядки в связи с казней в Королевстве 47 человек, осуждённых за террористическую деятельность. Среди казнённых был шиитский проповедник Нимр ан-Нимр, известный своей резкой критикой в адрес саудовских властей.

Саудовская Аравия также заявила, что прекращает авиасообщение с Тегераном, двусторонние коммерческие отношения и запрещает своим подданным ездить в Иран.