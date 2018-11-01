Новый министр нефти Ирака считает нынешнюю цену на нефть справедливой

Ирак считает нынешнюю цену на нефть справедливой и осознает себя ответственным за надежное обеспечение нефтяного рынка.
Об этом, как сообщает арабская служба CNBC, заявил журналистам новый министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан на первой после вступления в должность пресс-конференции.
Телеканал приводит имеющие программное значение высказывания нового министра, который, в частности, заявил, что его ведомство будет стремиться к наращиванию производственных мощностей и окажет иностранным энергетическим компаниям помощь в "преодолении любых бюрократических барьеров".
"Мы приложим все силы для стабилизации рынка", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о предстоящей в декабре встрече государств-членов ОПЕК, он сказал: "Цена нефти в настоящее время является справедливой. Она не слишком высока, это не 100 долларов за баррель, но и не 30".
При этом он подчеркнул, что для министерства интересы страны "превыше всего". "Однако мы также не будем игнорировать интересы потребителей", - заявил он.
Парламент Ирака на прошлой неделе проголосовал за назначение Тамера аль-Гадбана министром нефтяной промышленности страны вместо ушедшего в отставку Джаббара аль-Луэйби, который возглавлял министерство с 2016 года.
Во время официального представления на должность Тамер аль-Гадбан заявил, что его приоритетами будет развитие НПЗ за счет увеличения их мощности и снижение объемов газа, сжигаемого в факелах.
CNBC также напоминает, что после своего назначения новый министр заявил о том, что изучит возможные пути реформирования министерства, в том числе для ликвидации практики предвзятой раздачи должностей.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»