Новый министр нефти Ирака считает нынешнюю цену на нефть справедливой

Ирак считает нынешнюю цену на нефть справедливой и осознает себя ответственным за надежное обеспечение нефтяного рынка.

Об этом, как сообщает арабская служба CNBC, заявил журналистам новый министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан на первой после вступления в должность пресс-конференции.

Телеканал приводит имеющие программное значение высказывания нового министра, который, в частности, заявил, что его ведомство будет стремиться к наращиванию производственных мощностей и окажет иностранным энергетическим компаниям помощь в "преодолении любых бюрократических барьеров".

"Мы приложим все силы для стабилизации рынка", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о предстоящей в декабре встрече государств-членов ОПЕК, он сказал: "Цена нефти в настоящее время является справедливой. Она не слишком высока, это не 100 долларов за баррель, но и не 30".

При этом он подчеркнул, что для министерства интересы страны "превыше всего". "Однако мы также не будем игнорировать интересы потребителей", - заявил он.

Парламент Ирака на прошлой неделе проголосовал за назначение Тамера аль-Гадбана министром нефтяной промышленности страны вместо ушедшего в отставку Джаббара аль-Луэйби, который возглавлял министерство с 2016 года.

Во время официального представления на должность Тамер аль-Гадбан заявил, что его приоритетами будет развитие НПЗ за счет увеличения их мощности и снижение объемов газа, сжигаемого в факелах.

CNBC также напоминает, что после своего назначения новый министр заявил о том, что изучит возможные пути реформирования министерства, в том числе для ликвидации практики предвзятой раздачи должностей.