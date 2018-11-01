Реформа ОДКБ и усиление ее роли будут обсуждены на предстоящем саммите в Астане - Лукашенко

На саммите ОДКБ 8 ноября в Астане будут рассмотрены вопросы реформирования организации и усиления ее роли, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Буквально через несколько дней мы встретимся в Астане: у нас саммит Организации Договора о коллективной безопасности. Очень много вопросов - и реформирования этой организации, усиления ее роли и веса в международных делах, особенно в это непростое время", - сказал А.Лукашенко на встрече с председателем сената парламента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг в Минске.

Слова президента приводит его пресс-служба.

"В Астане, как всегда, мы будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки", - добавил А.Лукашенко.