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СНГ 01.11.2018 15:01

Реформа ОДКБ и усиление ее роли будут обсуждены на предстоящем саммите в Астане - Лукашенко

На саммите ОДКБ 8 ноября в Астане будут рассмотрены вопросы реформирования организации и усиления ее роли, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Буквально через несколько дней мы встретимся в Астане: у нас саммит Организации Договора о коллективной безопасности. Очень много вопросов - и реформирования этой организации, усиления ее роли и веса в международных делах, особенно в это непростое время", - сказал А.Лукашенко на встрече с председателем сената парламента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг в Минске.

Слова президента приводит его пресс-служба.

"В Астане, как всегда, мы будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки", - добавил А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОДКБ, РЕФОРМА


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