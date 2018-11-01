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Происшествия 01.11.2018 13:18

Автобус опрокинулся в кювет в Ульяновской области, госпитализированы 11 человек

В Ульяновской области после опрокидывания автобуса в кювет пострадали 17 человек, 11 человек госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

"На 4 км автодороги в районе села Новая Малыква водитель автобуса "Луидор", следовавшего по маршруту "Димитровград - Новая Малыква", совершил съезд с дороги вправо, с последующим опрокидыванием автобуса",- сказали в ведомстве.

В результате ДТП по предварительным данным 17 пассажиров автобуса получили телесные повреждения, 11 из них госпитализированы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, УЛЬЯНОВСК, АВТОБУС, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]