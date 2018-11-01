Автобус опрокинулся в кювет в Ульяновской области, госпитализированы 11 человек

В Ульяновской области после опрокидывания автобуса в кювет пострадали 17 человек, 11 человек госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

"На 4 км автодороги в районе села Новая Малыква водитель автобуса "Луидор", следовавшего по маршруту "Димитровград - Новая Малыква", совершил съезд с дороги вправо, с последующим опрокидыванием автобуса",- сказали в ведомстве.

В результате ДТП по предварительным данным 17 пассажиров автобуса получили телесные повреждения, 11 из них госпитализированы.