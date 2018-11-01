Оправданная судом Пакистана христианка намерена покинуть страну

Христианка Асия Биби, смертный приговор которой был ранее отменен Верховным судом Пакистана, может покинуть страну, передает в четверг американский телеканал Эй-Би-Си.
По словам членов семьи А.Биби, это шаг возможен из-за того, что решение об отмене приговора вызвало протесты среди мусульман.
По информации агентства "Ассошиэйтед пресс", разъяренные толпы мусульман блокируют дороги и жгут покрышки в знак протеста против решения суда. Помимо этого, в минувшую среду толпа мусульман собралась у здания суда в Исламабаде, выступая с требованием отменить решение и незамедлительно привести в исполнение смертный приговор.
Ранее верховный суд Пакистана вынес оправдательный приговор А.Биби, которая в 2010 году была приговорена к смертной казни за богохульство.
А.Биби была признана виновной в оскорблении пророка Мухаммеда, что, в соответствии с законодательством Пакистана, влечет за собой высшую меру наказания.
По данным телерадиокорпорации Би-би-си, обвинения против А.Биби были выдвинуты в 2009 году. В то время у нее произошла ссора с несколькими женщинами-мусульманками, с которыми она работала. В рамках следствия А.Биби заявила, что женщины допускали оскорбительные высказывания в ее адрес в связи с тем, что она относит себя к христианам.
В ответ на это А.Биби три раза непочтительно высказалась о пророке Мухаммеде. По ее словам, через несколько дней после ссоры ее избила толпа мусульман.
А.Биби стала первым человеком в Пакистане, осужденным за богохульство официальными властями страны.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»