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Дальнее зарубежье 01.11.2018 17:31

Оправданная судом Пакистана христианка намерена покинуть страну

Христианка Асия Биби, смертный приговор которой был ранее отменен Верховным судом Пакистана, может покинуть страну, передает в четверг американский телеканал Эй-Би-Си.

По словам членов семьи А.Биби, это шаг возможен из-за того, что решение об отмене приговора вызвало протесты среди мусульман.

По информации агентства "Ассошиэйтед пресс", разъяренные толпы мусульман блокируют дороги и жгут покрышки в знак протеста против решения суда. Помимо этого, в минувшую среду толпа мусульман собралась у здания суда в Исламабаде, выступая с требованием отменить решение и незамедлительно привести в исполнение смертный приговор.

Ранее верховный суд Пакистана вынес оправдательный приговор А.Биби, которая в 2010 году была приговорена к смертной казни за богохульство.

А.Биби была признана виновной в оскорблении пророка Мухаммеда, что, в соответствии с законодательством Пакистана, влечет за собой высшую меру наказания.

По данным телерадиокорпорации Би-би-си, обвинения против А.Биби были выдвинуты в 2009 году. В то время у нее произошла ссора с несколькими женщинами-мусульманками, с которыми она работала. В рамках следствия А.Биби заявила, что женщины допускали оскорбительные высказывания в ее адрес в связи с тем, что она относит себя к христианам.

В ответ на это А.Биби три раза непочтительно высказалась о пророке Мухаммеде. По ее словам, через несколько дней после ссоры ее избила толпа мусульман.

А.Биби стала первым человеком в Пакистане, осужденным за богохульство официальными властями страны.

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Тэги: ПАКИСТАН, ХРИСТИАНКА, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]