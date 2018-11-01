В Великобритании разрешили приобретать марихуану в медицинских целях

Продажа марихуаны и содержащих ее препаратов по назначению врача легализована с четверга в Великобритании, сообщает британский телеканал "Скай-ньюс".
О том, что с 1 ноября лечебную марихуану можно будет приобрести по рецепту, объявлял в первой половине октября министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавад.
Ранее в октябре в Канаде вступил в силу закон о полной легализации и свободной продаже марихуаны. Канада стала второй страной в мире после Уругвая, где можно беспрепятственно приобретать марихуану в специально отведенных точках продажи без каких либо назначений от врача.
Баку и Астана заинтересованы в максимальном использовании транзитных путей – премьер Азербайджана
Премьер Азербайджана отмечает вклад СНГ в противостояние современным угрозам и преступности
Президент Азербайджана провел встречу с посредниками по Карабаху
Рост ВВП Азербайджана в 2018г составит 1,5%, в 2019г ускорится до 3,5% - ЕБРР
Азербайджан доведет к 2023г добычу золота до 4 тонн
AzVirt получила подряд на 131,5 млн евро на строительство автодороги в Украине
Премьер Австралии обеспокоен возможным обострением борьбы между США и КНР за влияние в Тихоокеанском регионе
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
Европе грозит повторение эпохи перед Второй мировой войной, опасается Макрон
Почти 25 млн человек досрочно проголосовали на промежуточных выборах в США - агентство
Свыше 55 тыс. мигрантов погибли или пропали без вести с 2014 года - агентство
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Nobel Oil и Wood заключили соглашение о создании совместного предприятия в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»