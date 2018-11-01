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Это интересно 01.11.2018 13:21

В Великобритании разрешили приобретать марихуану в медицинских целях

Продажа марихуаны и содержащих ее препаратов по назначению врача легализована с четверга в Великобритании, сообщает британский телеканал "Скай-ньюс".

О том, что с 1 ноября лечебную марихуану можно будет приобрести по рецепту, объявлял в первой половине октября министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавад.

Ранее в октябре в Канаде вступил в силу закон о полной легализации и свободной продаже марихуаны. Канада стала второй страной в мире после Уругвая, где можно беспрепятственно приобретать марихуану в специально отведенных точках продажи без каких либо назначений от врача.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МАРИХУАНА, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]