В Великобритании разрешили приобретать марихуану в медицинских целях

Продажа марихуаны и содержащих ее препаратов по назначению врача легализована с четверга в Великобритании, сообщает британский телеканал "Скай-ньюс".

О том, что с 1 ноября лечебную марихуану можно будет приобрести по рецепту, объявлял в первой половине октября министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавад.

Ранее в октябре в Канаде вступил в силу закон о полной легализации и свободной продаже марихуаны. Канада стала второй страной в мире после Уругвая, где можно беспрепятственно приобретать марихуану в специально отведенных точках продажи без каких либо назначений от врача.