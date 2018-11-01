Nobel Oil и Wood учредили СП для инжиниринга и управления строительством нефтегазовых объектов на суше Азербайджана

Компании Nobel Oil и Wood создают совместное предприятие для оказания инжиниринговых и эксплуатационных услуг на нефтегазовом рынке Азербайджана, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
«Компании в среду в Баку подписали договор о создании СП, которое объединит в себе инженерные и технические возможности компании Wood с глубоким знанием местного рынка, опытом и навыками компании Nobel Oil в Каспийском регионе. СП, в основном, будет оказывать услуги в рамках контрактов по инжинирингу, закупкам и управлению строительством на существующих оффшорных объектах в Азербайджане», - отмечается в информации Nobel Oil.
"Компания Wood привержена к расширению своего присутствия в Азербайджане, поиску новых возможностей для оказания услуг и созданию партнерских отношений, нацеленных на лидерство в цепочке поставок на местном рынке", - заявил главный Исполнительный директор Wood по Европе, Австралии, Америке и Африке Дэйв Стюарт, слова которого приводятся в сообщении.
Главный Исполнительный Директор Nobel Oil Вугар Самедли отметил, что создание СП внесет свою лепту в дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли Азербайджана. «Новое совместное предприятие объединит опыт и возможности обеих компаний для предоставления высококачественных услуг для клиентов», - подчеркнул он.
Компания Wood является мировым лидером в сфере проектных, инжиниринговых и технических услуг на энергетическом и промышленном рынках. Wood осуществляет деятельность в более чем 60 странах, где работают около 60 тыс. человек, и ее доходы превышают $10 млрд. В 2016 году компания Wood заключила пятилетний контракт общей стоимостью $500 млн для оказания инжиниринговых услуг по восьми объектам на шельфе Азербайджана, оператором которых является BP.
Nobel Oil Services является многоотраслевой компанией, специализирующейся в нефтегазовой сфере. Бизнес-подразделения, входящие в состав группы компаний, предоставляют услуги в области бурения, строительства и управления проектами, а также технического обслуживания оборудования, снабжения и повышения нефтеотдачи пластов.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»