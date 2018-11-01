Пашинян заговорил о готовности к урегулированию с Турцией без предварительных условий

Действующий глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к урегулированию отношений с Анкарой "без предварительных условий".
"Мы готовы к урегулированию армяно-турецких отношений. И не надо это комментировать так, что таким образом мы готовы снизить значимость вопроса признания Турцией «геноцида армян». Этот вопрос для нас является проблемой армяно-турецких отношений", - сказал Н.Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.
По его словам, армяно-турецкая граница закрыта Турцией из-за карабахского конфликта.
"Это плохая политика. Если кто-то надеется, что может принудить нас угрозами к какому-либо варианту решения конфликта, то он ошибается. Мы готовы к переговорному процессу (с Турцией), но я исключаю, что под принуждением и под угрозами и применением против нас блокады мы пойдем на какой-то шаг. Напротив, мы более укрепимся и сплотимся, и достигнем желаемого результата", - отметил Н.Пашинян.
Баку и Астана заинтересованы в максимальном использовании транзитных путей – премьер Азербайджана
Премьер Азербайджана отмечает вклад СНГ в противостояние современным угрозам и преступности
Президент Азербайджана провел встречу с посредниками по Карабаху
Рост ВВП Азербайджана в 2018г составит 1,5%, в 2019г ускорится до 3,5% - ЕБРР
Азербайджан доведет к 2023г добычу золота до 4 тонн
AzVirt получила подряд на 131,5 млн евро на строительство автодороги в Украине
Проверка архивной документации для получения права на недвижимость будет осуществляться в электронном формате - ГКИВ
Бакста, Айвазовского, Кустодиева и Репина выставят на Christie`s
В Великобритании разрешили приобретать марихуану в медицинских целях
Премьер Австралии обеспокоен возможным обострением борьбы между США и КНР за влияние в Тихоокеанском регионе
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Nobel Oil и Wood заключили соглашение о создании совместного предприятия в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»