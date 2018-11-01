Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0259 GBR   2.1837 TRY   0.3043

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 14° 3 Ноя 17° 4 Ноя 11° 17°

Регион 01.11.2018 13:49

Пашинян заговорил о готовности к урегулированию с Турцией без предварительных условий

Действующий глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к урегулированию отношений с Анкарой "без предварительных условий".

"Мы готовы к урегулированию армяно-турецких отношений. И не надо это комментировать так, что таким образом мы готовы снизить значимость вопроса признания Турцией «геноцида армян». Этот вопрос для нас является проблемой армяно-турецких отношений", - сказал Н.Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

По его словам, армяно-турецкая граница закрыта Турцией из-за карабахского конфликта.

"Это плохая политика. Если кто-то надеется, что может принудить нас угрозами к какому-либо варианту решения конфликта, то он ошибается. Мы готовы к переговорному процессу (с Турцией), но я исключаю, что под принуждением и под угрозами и применением против нас блокады мы пойдем на какой-то шаг. Напротив, мы более укрепимся и сплотимся, и достигнем желаемого результата", - отметил Н.Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПАШИНЯН


Похожие новости


Анкара продолжит укреплять отношения с Москвой - посол Турции в РФ Политические отношения Баку и Анкары находятся на высочайшем уровне – президент Азербайджана Эрдоган надеется на скорое улучшение отношений с США Президент ФРГ надеется на потепление в отношениях Берлина и Анкары Азербайджан и Турция "во все времена оказывали поддержку друг другу" – президент Алиев Глава МИД Турции не считает отношения с Россией альтернативой отношениям с США и ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]