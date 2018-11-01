Пашинян заговорил о готовности к урегулированию с Турцией без предварительных условий

Действующий глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к урегулированию отношений с Анкарой "без предварительных условий".

"Мы готовы к урегулированию армяно-турецких отношений. И не надо это комментировать так, что таким образом мы готовы снизить значимость вопроса признания Турцией «геноцида армян». Этот вопрос для нас является проблемой армяно-турецких отношений", - сказал Н.Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

По его словам, армяно-турецкая граница закрыта Турцией из-за карабахского конфликта.

"Это плохая политика. Если кто-то надеется, что может принудить нас угрозами к какому-либо варианту решения конфликта, то он ошибается. Мы готовы к переговорному процессу (с Турцией), но я исключаю, что под принуждением и под угрозами и применением против нас блокады мы пойдем на какой-то шаг. Напротив, мы более укрепимся и сплотимся, и достигнем желаемого результата", - отметил Н.Пашинян.