Пресс-релиз

2 ноября 2018 г. Российский информационно-культурный центр в Баку предлагает принять участие в «Большом этнографическом диктанте» в режиме онлайн, для чего оборудованы специальные рабочие места.

Масштабная акция «Большой этнографический диктант» проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей России уже третий год. В 2017 году в Азербайджане в ней приняло участие более 70 человек.

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



