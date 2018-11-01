Пресс-релиз

2 ноября 2018 г. Российский информационно-культурный центр в Баку предлагает принять участие в «Большом этнографическом диктанте» в режиме онлайн, для чего оборудованы специальные рабочие места.
Масштабная акция «Большой этнографический диктант» проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей России уже третий год. В 2017 году в Азербайджане в ней приняло участие более 70 человек.
Начало – в 11:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»