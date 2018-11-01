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01.11.2018 13:59

Пресс-релиз

2 ноября 2018 г. Российский информационно-культурный центр в Баку предлагает принять участие в «Большом этнографическом диктанте» в режиме онлайн, для чего оборудованы специальные рабочие места.
Масштабная акция «Большой этнографический диктант» проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей России уже третий год. В 2017 году в Азербайджане в ней приняло участие более 70 человек.
Начало – в 11:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]