Президент Азербайджана провел встречу с посредниками по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США), сообщает сайт главы государства.

Р.Бабаев