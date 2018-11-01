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ТЭК 01.11.2018 14:16

Иран может попробовать договориться о свопе с Туркменией для поставок газа в Китай

Иран может попытаться продавать газ в Китай через своповые поставки со среднеазиатскими странами, например, Туркменией, передает агентство Bloomberg слова генерального директора маркетинговой "дочки" Иранской национальной компании NIOC Мостафы Шарифа (Mostafa Sharif).

Туркмения может поставлять газ в Китай по контрактам Ирана, а Иран может поставлять газ в такие страны, как например, Турция, в интересах Туркмении.

По его словам, это может диверсифицировать клиентскую базу для обоих продавцов, при этом идея находится на "ранней концептуальной стадии ".

В настоящее время Иран экспортирует газ только в Турцию и Туркменистан, а также по свопу в Азербайджан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, КИТАЙ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]