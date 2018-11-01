Иран может попробовать договориться о свопе с Туркменией для поставок газа в Китай

Иран может попытаться продавать газ в Китай через своповые поставки со среднеазиатскими странами, например, Туркменией, передает агентство Bloomberg слова генерального директора маркетинговой "дочки" Иранской национальной компании NIOC Мостафы Шарифа (Mostafa Sharif).

Туркмения может поставлять газ в Китай по контрактам Ирана, а Иран может поставлять газ в такие страны, как например, Турция, в интересах Туркмении.

По его словам, это может диверсифицировать клиентскую базу для обоих продавцов, при этом идея находится на "ранней концептуальной стадии ".

В настоящее время Иран экспортирует газ только в Турцию и Туркменистан, а также по свопу в Азербайджан.