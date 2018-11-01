Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционных списках тем, что включение в них президентов это запредельный шаг

Включение в санкционный список президента Украины Петра Порошенко было бы запредельным шагом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Традиционно президенты не включаются в санкционные списки", - сказал Д.Песков журналистам.

"Это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг", - добавил он.