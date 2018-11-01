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СНГ 01.11.2018 14:18

Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционных списках тем, что включение в них президентов это запредельный шаг

Включение в санкционный список президента Украины Петра Порошенко было бы запредельным шагом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Традиционно президенты не включаются в санкционные списки", - сказал Д.Песков журналистам.

"Это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПОРОШЕНКО, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]