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Дальнее зарубежье 01.11.2018 15:34

Талибы в настоящий момент контролируют наибольшую территорию Афганистана с 2001 года - доклад США

Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) в отчете Конгрессу США сообщил, что за последние три года группировка "Талибан" значительно расширила свое влияние в Афганистане и на сегодняшний день контролирует наибольшую с 2001 года территорию.

"Талибан" сейчас контролирует самую большую территорию с 2001 года", - приводит телеканал Си-Эн-Эн выдержки из доклада.

В 2001 году, в ответ на теракт 11 сентября 2001 года, США начали в Афганистане операцию "Несокрушимая свобода", которая поначалу привела к серьезным поражениям талибов.

В свою очередь авторы доклада SIGAR отмечают, что под полным контролем властей Афганистана на данный момент находятся только 55,5% страны, в то время как в ноябре 2015 года доля контролируемых правительством территорий составляла около 72%.

В то же время под контролем или сильным влиянием талибов сейчас находятся около 12,5% страны - против 7% в 2015 году.

В SIGAR отмечают, что на остальных территориях Афганистана наблюдается неопределенная ситуация с точки зрения влияния властей или сил боевиков.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ВЛИЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]