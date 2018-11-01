Талибы в настоящий момент контролируют наибольшую территорию Афганистана с 2001 года - доклад США

Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) в отчете Конгрессу США сообщил, что за последние три года группировка "Талибан" значительно расширила свое влияние в Афганистане и на сегодняшний день контролирует наибольшую с 2001 года территорию.

"Талибан" сейчас контролирует самую большую территорию с 2001 года", - приводит телеканал Си-Эн-Эн выдержки из доклада.

В 2001 году, в ответ на теракт 11 сентября 2001 года, США начали в Афганистане операцию "Несокрушимая свобода", которая поначалу привела к серьезным поражениям талибов.

В свою очередь авторы доклада SIGAR отмечают, что под полным контролем властей Афганистана на данный момент находятся только 55,5% страны, в то время как в ноябре 2015 года доля контролируемых правительством территорий составляла около 72%.

В то же время под контролем или сильным влиянием талибов сейчас находятся около 12,5% страны - против 7% в 2015 году.

В SIGAR отмечают, что на остальных территориях Афганистана наблюдается неопределенная ситуация с точки зрения влияния властей или сил боевиков.