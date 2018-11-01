Бакста, Айвазовского, Кустодиева и Репина выставят на Christie`s

Коллекцию работ Бакста из собрания семьи художника, а также полотна Айвазовского, Кустодиева, Репина и других мастеров выставят на торги Christie`s в Лондоне в ноябре.
"Аукционный дом Christie`s объявляет о том, что на торги "Шедевры русского искусства", которые пройдут 26 ноября 2018 года, будет в общей сложности выставлено 268 лотов, включая шедевры живописи и выдающиеся произведения декоративно-прикладного искусства", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома в четверг.
Среди топ-лотов в секции живописи - полотно Ивана Айвазовского "Закат в Венеции" 1873 года (оценка: 400 - 600 тыс фунтов); происходящая из частной французской коллекции пара работ Василия Шухаева - автопортрет и портрет его жены, предлагаемые на продажу одним лотом с оценкой в 300 - 500 тыс фунтов.
Помимо этого, вниманию коллекционеров представят подборку работ Льва Бакста из собрания семьи Константинович - потомков художника.
"Пионы" Александра Герасимова, участвовавшие в Международной выставке 1935 года в США, оценивают в 200 - 250 тыс фунтов, а "Портрет Веры Репиной, жены художника" 1882 года кисти Ильи Репина, написанный незадолго до знаменитого "Отдыха" из собрании Третьяковской галереи, в 150 - 200 тыс фунтов.
Будут также выставлены два портрета цесаревича Александра Николаевича по мотивам работ Джорджа Доу (50 - 60 тыс фунтов) и Франца Крюгера (за аналогичную цену).
Украшенные драгоценными камнями, позолотным серебром и эмалью гильоше настольные часы Фаберже из нефрита оцениваются в 40 - 60 тыс фунтов, а советское фарфоровое блюдо "Гармонист" 1923 года в 20 - 30 тыс фунтов.
Помимо этого, в секции декоративно-прикладного искусства с молотка уйдет императорская фарфоровая ваза, украшенная портретом императора Австрии, короля Богемии и Венгрии Франца I работы Нестерова по мотивам потрета кисти Иоганна Петера Крафта (оценивается в 800 тыс- 1,2 млн фунтов).
Предаукционные показы ряда топ-лотов в Москве пройдут 8-10 ноября, а в Лондоне 22-25 ноября.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»