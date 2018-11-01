Армения намерена отозвать Хачатурова с поста Генсека ОДКБ

Президент Армении Армен Саркисян заявляет, что Юрий Хачатуров, скорее всего, будет отозван с поста генерального секретаря ОДКБ.

"По всей видимости, Армения отзовет своего представителя (Ю.Хачатурова - ИФ) обратно", - сказал А.Саркисян журналистам в четверг в Минске.

Президент Армении пояснил, что, поскольку Ю.Хачатуров является представителем этой страны, то она имеет право решать, оставить ли своего представителя генеральным секретарем или нет. "В данный момент идет определенный юридический процесс в этом направлении", - добавил он.