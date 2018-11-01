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Регион 01.11.2018 14:27

Армения намерена отозвать Хачатурова с поста Генсека ОДКБ

Президент Армении Армен Саркисян заявляет, что Юрий Хачатуров, скорее всего, будет отозван с поста генерального секретаря ОДКБ.

"По всей видимости, Армения отзовет своего представителя (Ю.Хачатурова - ИФ) обратно", - сказал А.Саркисян журналистам в четверг в Минске.

Президент Армении пояснил, что, поскольку Ю.Хачатуров является представителем этой страны, то она имеет право решать, оставить ли своего представителя генеральным секретарем или нет. "В данный момент идет определенный юридический процесс в этом направлении", - добавил он.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, ГЕНСЕК, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]