Армения намерена отозвать Хачатурова с поста Генсека ОДКБ

Президент Армении Армен Саркисян заявляет, что Юрий Хачатуров, скорее всего, будет отозван с поста генерального секретаря ОДКБ.
"По всей видимости, Армения отзовет своего представителя (Ю.Хачатурова - ИФ) обратно", - сказал А.Саркисян журналистам в четверг в Минске.
Президент Армении пояснил, что, поскольку Ю.Хачатуров является представителем этой страны, то она имеет право решать, оставить ли своего представителя генеральным секретарем или нет. "В данный момент идет определенный юридический процесс в этом направлении", - добавил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»