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Внешняя политика 01.11.2018 14:29

Премьер Азербайджана отмечает вклад СНГ в противостояние современным угрозам и преступности

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, который состоится 2 ноября в Астане.

«2 ноября предусмотрен мой визит в столицу Казахстана - Астану. Я впервые приму участие в заседании Совета глав правительств СНГ в качестве премьер-министра», - сказал Н.Мамедов в интервью газете «Egemen Qazaqstan».

Премьер подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со странами-членами СНГ. «Очередное заседание Совета глав правительств имеет для Азербайджана большое значение с точки зрения обсуждения ряда вопросов между странами-членами, особенно экономических, финансовых и гуманитарных», - сказал Н.Мамедов.

По его словам, Баку придает также особое внимание многостороннему сотрудничеству, налаженному в сферах культуры, науки, спорта и т.д. в рамках СНГ

«СНГ, кроме того, что является удобной платформой для обсуждения региональных и международных вопросов, вносит свой вклад в реализацию мер против различной преступности и современных угроз», - подчеркнул глава правительства.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕМЬЕР, СНГ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]