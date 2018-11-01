Премьер Азербайджана отмечает вклад СНГ в противостояние современным угрозам и преступности

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, который состоится 2 ноября в Астане.
«2 ноября предусмотрен мой визит в столицу Казахстана - Астану. Я впервые приму участие в заседании Совета глав правительств СНГ в качестве премьер-министра», - сказал Н.Мамедов в интервью газете «Egemen Qazaqstan».
Премьер подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со странами-членами СНГ. «Очередное заседание Совета глав правительств имеет для Азербайджана большое значение с точки зрения обсуждения ряда вопросов между странами-членами, особенно экономических, финансовых и гуманитарных», - сказал Н.Мамедов.
По его словам, Баку придает также особое внимание многостороннему сотрудничеству, налаженному в сферах культуры, науки, спорта и т.д. в рамках СНГ
«СНГ, кроме того, что является удобной платформой для обсуждения региональных и международных вопросов, вносит свой вклад в реализацию мер против различной преступности и современных угроз», - подчеркнул глава правительства.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»