США могут сделать исключение для Южной Кореи и разрешить закупки нефти у Ирана - СМИ

Южная Корея в общих чертах договорилась с США об исключении с целью продолжать импорт нефти из Ирана и после вступления в силу второй части американских санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в корейских правительственных кругах.

Почти все покупатели иранской нефти в той или иной форме ведут переговоры с США об аналогичных мерах. Однако сохраняется вероятность того, что условия соглашений будут изменены или они будут сорваны.

Источники агентства в Индии также подтвердили, что Вашингтон и Дели согласовали основные условия специального разрешения, которое позволит Индии продолжать закупки нефти у Ирана. Ранее об этом сообщило индийское деловое издание Economic Times со ссылкой на информированные источники.

Денежные средства, выплачиваемые Индией за иранскую нефть, будут помещены на специальный счет-эскроу, где будут храниться, пока действуют санкции.

Нефть Brent подешевела на 14% с пикового уровня в $85 за баррель на сигналах ОПЕК о том, что другие члены нефтяного картеля готовы увеличить добычу, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок нефти из Ирана.

Как сообщалось, США планируют не позднее 4 ноября ввести в действие второй раунд антииранских санкций, который будет касаться преимущественно топливно-энергетического комплекса и транзакций иранского ЦБ. Ранее Вашингтон настаивал, что все страны должны сократить импорт нефти из Ирана до нуля.

Ряд стран "не сможет сразу сократить закупки до нуля" после вступления санкций США в отношении Ирана в силу, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на мероприятии в Вашингтоне в среду.

"Мы хотим достичь максимального давления (на Иран - ИФ), но не хотим навредить друзьям и союзникам. Мы над этим работаем", - цитирует его выступление агентство Bloomberg. Дж.Болтон отвечал на вопрос о том, будут ли США вводить санкции в отношении Индии, России, Турции и других стран, если те не прекратят покупать иранскую нефть.

На прошлой неделе глава "Роснефти" Игорь Сечин допустил, что некоторые "партнеры США" могут получить исключения из санкций. "Через десять дней мы увидим в действии санкции в отношении Ирана, хотя, судя по динамике рынка нефти, не исключу, что администрирование санкций будет включать целый ряд исключений для отдельных партнеров США", - сказал он в ходе форума в Вероне.

Глава ВР Роберт Дадли на этом же форуме также заметил, что до сих пор непонятна степень влияния санкций США на Иран, поскольку кто-то может получить исключения.

В последнее время заявления относительно степени влияния санкций США против Ирана министров крупнейших нефтедобывающих стран, в частности, России, также носят осторожный характер. "Какой объем уйдет, будет зависеть не только от Ирана и США, которые могут ввести санкции, но и от потребителей и от тех, кто на сегодня являются импортерами иранской нефти", - говорил министр энергетики РФ Александр Новак в начале октября.

"Мы до конца не понимаем, как будут вести себя потребители азиатско-тихоокеанского региона, будет ли Китай продолжать закупать иранскую нефть, или, наоборот, он будет больше закупать и перенаправлять потоки нефти в ее пользу", - сказал министр.

Европейские страны сообщали, что обсуждают некий финансовый механизм, который поможет обойти американские санкции против Ирана.