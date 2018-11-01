AzVirt получила подряд на 131,5 млн евро на строительство автодороги в Украине

Азербайджанская компания «AzVirt» подписала контракт на ремонт дороги в Украине.

Компания «AzVirt» и «Укравтодор» 31 октября подписали контракт на ремонт дороги Киев - Чернигов - Новые Яриловичи на отрезке от Киева до села Кипти в Черниговской области (км 18+730 – км 98+800), сообщает Укравтодор.

Контракт стоимостью 131,55 млн евро (без НДС) подписан и рассчитан на два года.

Работы включают в себя ремонт: 18-км участок объездной дороги Броваров (31,2 млн евро), 24-км участок до административной границы с Черниговской областью (47,1 млн евро) и еще 37 км до села Кипти (53,3 млн евро).

Ремонт участков дороги проводится в рамках реализации проекта Панъевропейского коридора, который финансируется за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Б.Рустамбеков