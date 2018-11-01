AzVirt получила подряд на 131,5 млн евро на строительство автодороги в Украине

Азербайджанская компания «AzVirt» подписала контракт на ремонт дороги в Украине.
Компания «AzVirt» и «Укравтодор» 31 октября подписали контракт на ремонт дороги Киев - Чернигов - Новые Яриловичи на отрезке от Киева до села Кипти в Черниговской области (км 18+730 – км 98+800), сообщает Укравтодор.
Контракт стоимостью 131,55 млн евро (без НДС) подписан и рассчитан на два года.
Работы включают в себя ремонт: 18-км участок объездной дороги Броваров (31,2 млн евро), 24-км участок до административной границы с Черниговской областью (47,1 млн евро) и еще 37 км до села Кипти (53,3 млн евро).
Ремонт участков дороги проводится в рамках реализации проекта Панъевропейского коридора, который финансируется за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
Б.Рустамбеков
Баку и Астана заинтересованы в максимальном использовании транзитных путей – премьер Азербайджана
Премьер Азербайджана отмечает вклад СНГ в противостояние современным угрозам и преступности
Президент Азербайджана провел встречу с посредниками по Карабаху
Проверка архивной документации для получения права на недвижимость будет осуществляться в электронном формате - ГКИВ
Бакста, Айвазовского, Кустодиева и Репина выставят на Christie`s
В Великобритании разрешили приобретать марихуану в медицинских целях
Премьер Австралии обеспокоен возможным обострением борьбы между США и КНР за влияние в Тихоокеанском регионе
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
Европе грозит повторение эпохи перед Второй мировой войной, опасается Макрон
Почти 25 млн человек досрочно проголосовали на промежуточных выборах в США - агентство
Свыше 55 тыс. мигрантов погибли или пропали без вести с 2014 года - агентство
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Nobel Oil и Wood заключили соглашение о создании совместного предприятия в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»