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Транспорт и связь 01.11.2018 14:53

AzVirt получила подряд на 131,5 млн евро на строительство автодороги в Украине

Азербайджанская компания «AzVirt» подписала контракт на ремонт дороги в Украине.

Компания «AzVirt» и «Укравтодор» 31 октября подписали контракт на ремонт дороги Киев - Чернигов - Новые Яриловичи на отрезке от Киева до села Кипти в Черниговской области (км 18+730 – км 98+800), сообщает Укравтодор.

Контракт стоимостью 131,55 млн евро (без НДС) подписан и рассчитан на два года.

Работы включают в себя ремонт: 18-км участок объездной дороги Броваров (31,2 млн евро), 24-км участок до административной границы с Черниговской областью (47,1 млн евро) и еще 37 км до села Кипти (53,3 млн евро).

Ремонт участков дороги проводится в рамках реализации проекта Панъевропейского коридора, который финансируется за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УКРАИНА, AZVIRT, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]