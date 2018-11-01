В правительстве Украины проведут расчеты влияния санкций РФ

Кабинет министров Украины проведет расчеты влияния на экономику страны объявленных в четверг РФ санкций против 68 украинских компаний и 322 физических лиц в сжатые сроки.
"Правительство будет проводить расчеты в любом случае. Министерство финансов в этом процессе будет занимать соответствующее место, поскольку мы огромное министерство, которое занимается практически всеми сферами, связанными с финансированием", - сказал заместитель министра финансов Сергей Верланов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах форума BEPSinUA в Киеве в четверг.
"Думаю, что это процесс достаточно быстрый", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках проведения таких расчетов.
"Не могу назвать конкретные сроки, но это будет быстрее, чем месяц. Месяц - это очень долго", - уточнил он.
В министерстве экономического развития и торговли от комментариев на эту тему отказались.
Со своей стороны Национальный банк Украины (НБУ) не ожидает существенного влияния введенных Россией санкций на макростабильность страны.
"Как это повлияет на макрофинансовую стабильность? Хочется верить - никак", - заявила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" во время форума BEPSinUA в Киеве.
Она добавила, что более серьезную оценку Центробанк сможет предоставить позже, после детального анализа включенных в санкционный список лиц.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»