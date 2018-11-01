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Внешняя политика 01.11.2018 15:03

Баку и Астана заинтересованы в максимальном использовании транзитных путей – премьер Азербайджана

Баку и Астана заинтересованы в максимальном использовании транзитных путей, заявил премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

«Азербайджан и Казахстан расположены в международном транспортном коридоре, протянувшемся от Китая до Европы. Поэтому обе страны заинтересованы в максимальном использовании транзитных путей», - подчеркнул глава правительства в интервью газете «Egemen Qazaqstan».

«Сейчас мы видим увеличение грузовых перевозок на направлении Китай-Европа. Уверен, что в предстоящий период рамки регионального сотрудничества, сложившегося между нашими странами, будут расширяться», - сказал Н.Мамедов.

По его словам, дальнейшему повышению транзитного потенциала двух стран послужат железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, новый международный морской порт Баку, железнодорожные линии, связывающие запад и восток Казахстана, и морской порт Курык.

Премьер-министр также отметил, что для Казахстана и Азербайджана очень важны общие корни, общая культура и духовность.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ТРАНЗИТ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]