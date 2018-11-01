Баку и Астана заинтересованы в максимальном использовании транзитных путей – премьер Азербайджана

Баку и Астана заинтересованы в максимальном использовании транзитных путей, заявил премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

«Азербайджан и Казахстан расположены в международном транспортном коридоре, протянувшемся от Китая до Европы. Поэтому обе страны заинтересованы в максимальном использовании транзитных путей», - подчеркнул глава правительства в интервью газете «Egemen Qazaqstan».

«Сейчас мы видим увеличение грузовых перевозок на направлении Китай-Европа. Уверен, что в предстоящий период рамки регионального сотрудничества, сложившегося между нашими странами, будут расширяться», - сказал Н.Мамедов.

По его словам, дальнейшему повышению транзитного потенциала двух стран послужат железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, новый международный морской порт Баку, железнодорожные линии, связывающие запад и восток Казахстана, и морской порт Курык.

Премьер-министр также отметил, что для Казахстана и Азербайджана очень важны общие корни, общая культура и духовность.

Р.Бабаев