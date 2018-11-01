Проверка архивной документации для получения права на недвижимость будет осуществляться в электронном формате - ГКИВ

Служба государственного реестра недвижимости Госкомитета по имущественным вопросам Азербайджана (ГКИВ) и Национальное архивное управление (НАУ) подписали меморандум о сотрудничестве.

Меморандум предусматривает создание электронной связи между Службой госреестра недвижимости и НАУ, сообщает ГКИВ.

В сообщении отмечается, что создание электронной связи между двумя ведомствами позволит гражданам, регистрирующим недвижимость, быстрее получать необходимые документы.

«Наличие необходимой архивной документации будет теперь проверяться в онлайн режиме, что сведет к минимуму контакты гражданин-чиновник», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков