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Социум 01.11.2018 15:10

Проверка архивной документации для получения права на недвижимость будет осуществляться в электронном формате - ГКИВ

Служба государственного реестра недвижимости Госкомитета по имущественным вопросам Азербайджана (ГКИВ) и Национальное архивное управление (НАУ) подписали меморандум о сотрудничестве.

Меморандум предусматривает создание электронной связи между Службой госреестра недвижимости и НАУ, сообщает ГКИВ.

В сообщении отмечается, что создание электронной связи между двумя ведомствами позволит гражданам, регистрирующим недвижимость, быстрее получать необходимые документы.

«Наличие необходимой архивной документации будет теперь проверяться в онлайн режиме, что сведет к минимуму контакты гражданин-чиновник», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГКИВ, НЕДВИЖИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]