Медведев встречается в Астане с Назарбаевым

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит в Астане встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Церемония встречи главы кабинета министров РФ, прибывшего в четверг в Астану с официальным визитом, прошла во дворце "Акорда" с участием почетного караула.
После окончания церемонии российский премьер и президент Казахстана отправились на встречу, которая проходит без участия прессы. Позже в этот день Д.Медведев проведет переговоры с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым.
Как отметили в пресс-службе российского правительства, на них "будут обсуждаться ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, высоких технологиях, энергетике, промышленности, на транспорте и в других областях".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»