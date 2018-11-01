Медведев встречается в Астане с Назарбаевым

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит в Астане встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Церемония встречи главы кабинета министров РФ, прибывшего в четверг в Астану с официальным визитом, прошла во дворце "Акорда" с участием почетного караула.

После окончания церемонии российский премьер и президент Казахстана отправились на встречу, которая проходит без участия прессы. Позже в этот день Д.Медведев проведет переговоры с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым.

Как отметили в пресс-службе российского правительства, на них "будут обсуждаться ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, высоких технологиях, энергетике, промышленности, на транспорте и в других областях".