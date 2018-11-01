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СНГ 01.11.2018 15:33

Медведев встречается в Астане с Назарбаевым

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит в Астане встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Церемония встречи главы кабинета министров РФ, прибывшего в четверг в Астану с официальным визитом, прошла во дворце "Акорда" с участием почетного караула.

После окончания церемонии российский премьер и президент Казахстана отправились на встречу, которая проходит без участия прессы. Позже в этот день Д.Медведев проведет переговоры с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым.

Как отметили в пресс-службе российского правительства, на них "будут обсуждаться ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, высоких технологиях, энергетике, промышленности, на транспорте и в других областях".

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Тэги: КАЗАХСТАН, МЕДВЕДЕВ, НАЗАРБАЕВ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]