Азербайджан доведет к 2023г добычу золота до 4 тонн

Добыча золота в Азербайджане в 2022 году составит 3 тыс. 999,6 кг, что на 26,9% выше прогнозируемого показателя 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Согласно прогнозам, в 2020-2021гг в Азербайджане ожидается ежегодный рост производства золота. Так, в 2020 году объем производства золота ожидается на уровне 3 тыс. 429 кг, в 2021 году – 3 тыс. 703,3 кг.
Как сообщалось, в 2018 году производство золота в Азербайджане прогнозируется в объеме 3 тыс. 151 кг, в 2019 году – 3 тыс. 175 кг.
В 2017 году добыча золота в Азербайджане составила 6 тыс. 390 кг.
Добыча золота, серебра и меди в Азербайджане в настоящее время осуществляется с месторождений Гедабек и Гоша в рамках контракта типа Production Sharing Agreement, подписанного 21 августа 1997 года.
Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.
Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года – с рудника Гадир, с сентября 2017 года – рудника Угур.
Кроме этого, государственное ЗАО "AzerGold" осуществляет добычу золота и серебра с месторождения Човдар, экспорт золотых и серебряных слитков компания осуществляет с 2017 года.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»