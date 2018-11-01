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Дальнее зарубежье 01.11.2018 17:48

Разведслужбы США обеспокоены возможным иностранным вмешательством в промежуточные выборы

Вашингтон сохраняет озабоченность по поводу вмешательства России, Китая и Ирана в избирательный процесс в США.

"У нас сохраняется обеспокоенность по поводу вмешательства со стороны России, Китая и Ирана", - заявил журналистам высокопоставленный представитель американской разведки в связи с предстоящими 6 ноября промежуточными выборами в Конгресс США.

Правительство США ведет мониторинг возможного иностранного вмешательства на промежуточных выборах в Конгресс и готово ввести санкции против любой компании или отдельного лица, участвующего в такой деятельности, отметил представитель разведки, слова которого приводит радиостанция "Голос Америки".

При этом чиновник отметил, что разведсообщество готово идентифицировать лиц, которые вмешиваются в избирательный процесс.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]