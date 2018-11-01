Разведслужбы США обеспокоены возможным иностранным вмешательством в промежуточные выборы

Вашингтон сохраняет озабоченность по поводу вмешательства России, Китая и Ирана в избирательный процесс в США.

"У нас сохраняется обеспокоенность по поводу вмешательства со стороны России, Китая и Ирана", - заявил журналистам высокопоставленный представитель американской разведки в связи с предстоящими 6 ноября промежуточными выборами в Конгресс США.

Правительство США ведет мониторинг возможного иностранного вмешательства на промежуточных выборах в Конгресс и готово ввести санкции против любой компании или отдельного лица, участвующего в такой деятельности, отметил представитель разведки, слова которого приводит радиостанция "Голос Америки".

При этом чиновник отметил, что разведсообщество готово идентифицировать лиц, которые вмешиваются в избирательный процесс.