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Дальнее зарубежье 01.11.2018 18:05

В Лондоне рассматривают жалобы в отношении еще двух российских телеканалов

Британский надзорный орган в области вещания Ofcom изучает жалобы на нарушения принципов беспристрастности и правдивости не только со стороны RT, но и со стороны еще двух российских телеканалов - РЕН ТВ и "НТВ Мир", сообщает в четверг британская телерадиовещательная Би-би-си.

Информацию о том, что Ofcom обдумывает меры против РЕН ТВ и "НТВ Мир", подтвердила накануне на слушаниях в парламенте Британии глава Ofcom Шарон Уайт.

"Мы рассматриваем их прямо в данный момент", - ответила Уайт на вопрос председателя комитета Палаты общин по культуре, СМИ и спорту Дэмиана Коллинза о жалобах на эти два канала.

В чем конкретно заключаются претензии, ни Д.Коллинз, ни Ш.Уайт не уточнили, но известно, что жалобу на "НТВ Мир" в мае в Ofcom подала литовская государственная комиссия по телевидению и радиовещанию. Литовцы обвинили канал в неправдивом и однобоком освещении событий в Литве во время Второй мировой войны.

Литва подавала жалобу в Лондон, потому что эти каналы - версии российских РЕН ТВ и НТВ для зарубежного вещания - зарегистрированы именно в Британии и на основании британской лицензии вещают в других странах Евросоюза.

Какое наказание грозит каналам и грозит ли вообще, до окончания расследования Ofcom сказать невозможно, отмечает Би-би-си.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ТЕЛЕКАНАЛЫ, OFCOM


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]