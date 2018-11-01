В Лондоне рассматривают жалобы в отношении еще двух российских телеканалов

Британский надзорный орган в области вещания Ofcom изучает жалобы на нарушения принципов беспристрастности и правдивости не только со стороны RT, но и со стороны еще двух российских телеканалов - РЕН ТВ и "НТВ Мир", сообщает в четверг британская телерадиовещательная Би-би-си.
Информацию о том, что Ofcom обдумывает меры против РЕН ТВ и "НТВ Мир", подтвердила накануне на слушаниях в парламенте Британии глава Ofcom Шарон Уайт.
"Мы рассматриваем их прямо в данный момент", - ответила Уайт на вопрос председателя комитета Палаты общин по культуре, СМИ и спорту Дэмиана Коллинза о жалобах на эти два канала.
В чем конкретно заключаются претензии, ни Д.Коллинз, ни Ш.Уайт не уточнили, но известно, что жалобу на "НТВ Мир" в мае в Ofcom подала литовская государственная комиссия по телевидению и радиовещанию. Литовцы обвинили канал в неправдивом и однобоком освещении событий в Литве во время Второй мировой войны.
Литва подавала жалобу в Лондон, потому что эти каналы - версии российских РЕН ТВ и НТВ для зарубежного вещания - зарегистрированы именно в Британии и на основании британской лицензии вещают в других странах Евросоюза.
Какое наказание грозит каналам и грозит ли вообще, до окончания расследования Ofcom сказать невозможно, отмечает Би-би-си.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»