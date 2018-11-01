Кандидат в премьеры Латвии может быть назван 7 ноября - президент Вейонис

Президент Латвии Раймонд Вейонис может еще раз встретиться с тремя кандидатами на пост премьер-министра 7 ноября и назвать того из них, кому он доверит формирование нового правительства.
Р.Вейонис заявил об этом в четверг в передаче Латвийского радио "В точке пересечения".
Ранее президент оценил работу избранных в 13-й сейм партий над формированием новой правящей коалиции как неудовлетворительную и на этой неделе встретился с кандидатами в премьеры от Новой консервативной партии, "KPV LV" и "Для развития/За!" - Янисом Бордансом, Алдисом Гобземсом и Артисом Пабриксом.
"Если партии до 6 ноября не придут к соглашению, придется интенсифицировать работу с моей стороны и попытаться в среду еще раз поговорить с кандидатами в премьеры, чтобы прийти к какому-то решению", - сказал Р.Вейонис.
По словам президента, он сможет сделать выбор в пользу одного из кандидатов после этой встречи, если она потребуется.
"Если партии не могут ничего предложить, надо дать конкретную задачу одному человеку и, возможно, установить также какой-то срок", - сказал он.
Выборы в сейм Латвии 13-го созыва состоялись 6 октября.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»