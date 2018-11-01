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Дальнее зарубежье 01.11.2018 18:20

Кандидат в премьеры Латвии может быть назван 7 ноября - президент Вейонис

Президент Латвии Раймонд Вейонис может еще раз встретиться с тремя кандидатами на пост премьер-министра 7 ноября и назвать того из них, кому он доверит формирование нового правительства.

Р.Вейонис заявил об этом в четверг в передаче Латвийского радио "В точке пересечения".

Ранее президент оценил работу избранных в 13-й сейм партий над формированием новой правящей коалиции как неудовлетворительную и на этой неделе встретился с кандидатами в премьеры от Новой консервативной партии, "KPV LV" и "Для развития/За!" - Янисом Бордансом, Алдисом Гобземсом и Артисом Пабриксом.

"Если партии до 6 ноября не придут к соглашению, придется интенсифицировать работу с моей стороны и попытаться в среду еще раз поговорить с кандидатами в премьеры, чтобы прийти к какому-то решению", - сказал Р.Вейонис.

По словам президента, он сможет сделать выбор в пользу одного из кандидатов после этой встречи, если она потребуется.

"Если партии не могут ничего предложить, надо дать конкретную задачу одному человеку и, возможно, установить также какой-то срок", - сказал он.

Выборы в сейм Латвии 13-го созыва состоялись 6 октября.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]