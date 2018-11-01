Азеригаз в январе-октябре газифицировал более 450 многоэтажных жилых домов

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-октябре 2018 года газифицировало 453 многоэтажных жилых здания, говорится в сообщении SOCAR.

«Таким образом, газ подается в 22,075 тыс. квартиры в этих многоэтажных зданиях», - отмечается в сообщении.

В 2017 году ПО «Азеригаз» газифицировало 483 многоэтажных жилых зданий.

Н.Аббасова