Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0259 GBR   2.1837 TRY   0.3043

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 14° 3 Ноя 16° 4 Ноя 11° 17°

Социум 01.11.2018 16:43

Азеригаз в январе-октябре газифицировал более 450 многоэтажных жилых домов

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-октябре 2018 года газифицировало 453 многоэтажных жилых здания, говорится в сообщении SOCAR.

«Таким образом, газ подается в 22,075 тыс. квартиры в этих многоэтажных зданиях», - отмечается в сообщении.

В 2017 году ПО «Азеригаз» газифицировало 483 многоэтажных жилых зданий.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МНОГОЭТАЖКИ, ГАЗИФИКАЦИЯ


Похожие новости


Азеригаз в январе-сентябре газифицировал более 380 многоэтажных жилых домов Азеригаз в январе-августе газифицировал около 350 многоэтажных жилых домов Азеригаз в январе-июле газифицировал боле 310 многоэтажных жилых домов Азеригаз в I полугодии газифицировал около 280 многоэтажных жилых домов Азеригаз в январе-мае газифицировал свыше 240 многоэтажных жилых домов Азеригаз в январе-апреле газифицировал более 200 многоэтажных новостроек

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]