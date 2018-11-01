Президент Азербайджана возглавил новый редакционный состав Национальной энциклопедии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый редакционный состав «Национальной энциклопедии», сообщает сайт главы государства.

Согласно указу главы государства, председателем редакционного состава «Национальной энциклопедии» (НЭ) утвержден президент И.Алиев.

Первым заместителем стал глава Президентской администрации Азербайджана Рамиз Мехтиев, заместителями председателя: директор Института нефти и газа Национальной Академии наук (НАНА), вице-президент НАНА Ибрагим Гулиев, директор Института литературы им. Низами Гянджеви НАНА, вице-президент НАНА Иса Габиббейли, председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев.

Главным редактором «Национальной энциклопедии» утвержден президент НАНА, директор Института геологии и геофизики Акиф Ализаде.

Всего в редакционный состав «Национальной энциклопедии Азербайджана» вошли 45 человек.

Р.Бабаев