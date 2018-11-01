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СНГ 01.11.2018 20:03

Лавров на следующей неделе в Астане примет участие в заседании СМИД ОДКБ - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 ноября примет участие в заседании Совете министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Астане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"8 ноября в Астане в преддверии сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ запланировано проведение совместное заседание Совета министров иностранных дел, министров обороны и комитета секретарей совета безопасности ОДКБ", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

"Российскую сторону будет представлять министр иностранных дел, министр обороны, секретарь Совета Безопасности России. На совместном заседании предстоит обменяться мнениями о решениях предыдущих сессий ОДКБ", - отметила она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, СМИД, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]