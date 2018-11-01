Лавров на следующей неделе в Астане примет участие в заседании СМИД ОДКБ - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 ноября примет участие в заседании Совете министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Астане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"8 ноября в Астане в преддверии сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ запланировано проведение совместное заседание Совета министров иностранных дел, министров обороны и комитета секретарей совета безопасности ОДКБ", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

"Российскую сторону будет представлять министр иностранных дел, министр обороны, секретарь Совета Безопасности России. На совместном заседании предстоит обменяться мнениями о решениях предыдущих сессий ОДКБ", - отметила она.