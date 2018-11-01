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СНГ 01.11.2018 18:41

Медведев назвал Казахстан стратегическим партнером России

Премьер России Дмитрий Медведев отметил стратегический характер российско-казахстанских отношений.

"О наших отношениях можно говорить долго, а можно сказать очень коротко - они находятся на очень высоком уровне. Мы стратегические партнеры", - сказал он на переговорах со своим казахстанским коллегой Бакытжаном Сагинтаевым.

Он также обратил внимание на масштабные задачи, поставленные перед своими правительствами руководителями обеих стран Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым, по развитию каждого государства.

"Очень важно, что мы находимся в постоянном контакте", - добавил Д.Медведев.

В свою очередь, Б.Сагинтаев пожелал Д.Медведеву успехов в выполнении национальных целей развития России до 2024 года.

С российской стороны в переговорах принимают участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, глава Минкомсвязи Константин Носков, заместители глав Минтранса, Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторга, министерства иностранных дел и другие официальные лица. Кроме того, в российскую делегацию входит заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, КАЗАХСТАН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]