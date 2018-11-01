Медведев назвал Казахстан стратегическим партнером России

Премьер России Дмитрий Медведев отметил стратегический характер российско-казахстанских отношений.
"О наших отношениях можно говорить долго, а можно сказать очень коротко - они находятся на очень высоком уровне. Мы стратегические партнеры", - сказал он на переговорах со своим казахстанским коллегой Бакытжаном Сагинтаевым.
Он также обратил внимание на масштабные задачи, поставленные перед своими правительствами руководителями обеих стран Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым, по развитию каждого государства.
"Очень важно, что мы находимся в постоянном контакте", - добавил Д.Медведев.
В свою очередь, Б.Сагинтаев пожелал Д.Медведеву успехов в выполнении национальных целей развития России до 2024 года.
С российской стороны в переговорах принимают участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, глава Минкомсвязи Константин Носков, заместители глав Минтранса, Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторга, министерства иностранных дел и другие официальные лица. Кроме того, в российскую делегацию входит заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»