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Дальнее зарубежье 01.11.2018 19:01

В Великобритании открыто расследование в отношении одного из основных спонсоров кампании Brexit

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании в четверг открыло расследование в отношении бизнесмена Аррона Бэнкса - основного спонсора кампании Brexit.

"Наше расследование связано с предполагаемыми нарушениями в сфере избирательного права и некоторыми сопутствующими нарушениями", - говорится в заявлении, распространенном этим британским ведомством.

В агентстве отметили, что расследование коснется как самого А.Бэнкса, так и двух кампаний, которые он поддерживал - "Лучшее для страны" (Better for the Country) и кампании за выход Великобритании из ЕС (campaign group Leave.EU).

Национальное агентство по борьбе с преступностью также проведет расследование и в отношении главы кампании за выход Великобритании из ЕС Элизабет Билни.

В рамках расследования агентство намерено выяснить судьбу 2 млн фунтов стерлингов, которые, по некоторым данным, А.Бэнкс и его страховые компании направили на кампанию "Лучшее для страны", а также 6 млн фунтов стерлингов, которые сам А.Бэнкс передал кампании за выход Великобритании из ЕС.

В Избирательной комиссии Великобритании заявили, что существуют "резонные основания" подозревать, что А.Бэнкс не был истинным источником финансирования. "Мог быть совершен ряд уголовных преступлений", - отмечают в комиссии.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, СПОНСОР, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]