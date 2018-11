В Великобритании открыто расследование в отношении одного из основных спонсоров кампании Brexit

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании в четверг открыло расследование в отношении бизнесмена Аррона Бэнкса - основного спонсора кампании Brexit.

"Наше расследование связано с предполагаемыми нарушениями в сфере избирательного права и некоторыми сопутствующими нарушениями", - говорится в заявлении, распространенном этим британским ведомством.

В агентстве отметили, что расследование коснется как самого А.Бэнкса, так и двух кампаний, которые он поддерживал - "Лучшее для страны" (Better for the Country) и кампании за выход Великобритании из ЕС (campaign group Leave.EU).

Национальное агентство по борьбе с преступностью также проведет расследование и в отношении главы кампании за выход Великобритании из ЕС Элизабет Билни.

В рамках расследования агентство намерено выяснить судьбу 2 млн фунтов стерлингов, которые, по некоторым данным, А.Бэнкс и его страховые компании направили на кампанию "Лучшее для страны", а также 6 млн фунтов стерлингов, которые сам А.Бэнкс передал кампании за выход Великобритании из ЕС.

В Избирательной комиссии Великобритании заявили, что существуют "резонные основания" подозревать, что А.Бэнкс не был истинным источником финансирования. "Мог быть совершен ряд уголовных преступлений", - отмечают в комиссии.