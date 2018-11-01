Саакашвили считает, что грузинские власти не заинтересованы в его экстрадиции

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся на родине в розыске, считает, что в отношении него не ведутся никакие процедуры, связанные с экстрадицией, так как грузинские власти, по его мнению, в действительности не хотят его возвращения.
"(Тея) Цулукиани (министр юстиции Грузии - ИФ) вчера заявила, что я якобы нахожусь под экстрадиционной процедурой и что на меня отправлен запрос об экстрадиции. Как видите, я посещаю многие страны мира и не нахожусь ни под какой экстрадиционной процедурой. Более того, Порошенко (президент Украины Петр Порошенко - ИФ) требовал меня экстрадировать в Грузию, но правительство Грузии сделало все для того, чтобы ни каким путем не произошел мой въезд в страну", - написал М.Саакашвили в "Фейсбуке" в четверг.
Накануне министр юстиции Грузии Т.Цулукиани, комментируя участие представителя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григола Вашадзе во втором туре президентских выборов, упомянула тему экстрадиции бывших чиновников.
"Григол Вашадзе не борется за президентское кресло, он борется за право помиловать Саакашвили. Для него это главное, это он нам открыто сказал. У него нет другой цели, кроме того, чтобы попасть на это кресло и помиловать Саакашвили или других людей, которые сегодня находятся в грузинских тюрьмах или за пределами страны под экстрадиционным арестом, или тех, чья экстрадиция потребована", - заявила министр журналистам.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»