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Карабахский конфликт 01.11.2018 17:34

Активизация переговоров по Карабаху может произойти в начале 2019 года – российский политолог

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Россия) Михаил Нейжмаков допускает активизацию переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в начале 2019 года.

«Возможно, определенная активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года», - заявил М.Нейжмаков в интервью «Интерфакс-Азербайджан».

Это, по его словам, связано, в том числе с тем, что к этому времени должна завершиться парламентская кампания в Армении, и будет сформировано новое правительство.

«Во-вторых, в декабре-январе, как правило, несколько более активны международные посредники. Отметим, что в январе 2018 года проходила встреча главы МИД Азербайджана и Армении в Кракове. Если подобные встречи произойдут в начале 2019 года, скорее всего, это будут именно «переговоры о переговорах», - сказал эксперт.

М.Нейжмаков также выразил сомнение, что во время визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Ереван армянской стороне были сделаны приемлемые для Армении серьезные предложения.

«Вполне вероятно, как раз серьезных предложений, действительно приемлемых для Еревана, Пашинян от Болтона не получил. Показательно весьма резкое заявление и.о. премьера: «Каждый может выступать от своего имени, Джон Болтон или кто-либо другой не могут говорить от имени премьер-министра Армении». Конечно, Пашинян таким образом пытался в очередной раз пресечь слухи о масштабных закулисных переговорах по Карабаху – появление таких версий в преддверии выборов ему совсем не выгодно», - отметил эксперт.

По его словам, в указанных условиях Еревану не стоило бы отдаляться от Москвы. «На этом фоне Еревану всерьез отдаляться от России не выгодно. Обратим внимание, например, что среди стран-сопредседателей МГ ОБСЕ наибольший косвенный выигрыш от переговоров Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Душанбе получила именно Россия – ведь встреча состоялась на полях саммита с участием Владимира Путина, который контактировал с обоими лидерами (вспомним, например, кадры с мероприятия, где президент России что-то обсуждает с премьером Армении)», - сказал политолог.

Это, по мнению эксперта, не должно означать, что в отношениях Москва-Ереван не будет сложностей. «Однако пространства для маневра, чтобы делать действительно серьезные внешнеполитические развороты, у Пашиняна сейчас не так много», - подчеркнул М.Нейжмаков.

Полный текст интервью с М.Нейжмаковым опубликован на сайте www.interfax.az.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ЭКСПЕРТ


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