Caspian European Club провел бизнес-форум с Национальной Aкадемией Наук Азербайджана (НАНА)

Вопросы,связанные с расширением диалога между наукой и бизнесом в Азербайджане, обсуждены сегодня (1 ноября) в ходе бизнес-форума, организованного Caspian European Club при участии президента Национальной Aкадемии Наук Азербайджана, академика Акифа Ализаде.

Выступая на бизнес-форуме академик ответил на все интересующие участников форума вопросы, подробно остановился на деятельности НАНА и достижениях ООО «Парк высоких технологий НАНА». Акиф Ализаде рассказал о научных исследованиях, проводимых в приоритетных направлениях, полученных результатах и сотрудничестве с влиятельными международными научными учреждениями. Форум, по его словам, является важной платформой для проведения широких обсуждений самых значимых вопросов, связанных с гуманитарным сотрудничеством. Форум внесет большой вклад в углубление сотрудничества между предпринимателями и «Парком высоких технологий НАНА», добавил академик.

Выступая на бизнес-форуме, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев поблагодарил Акифа Ализаде за конструктивный диалог, а также за внимание к предложениям и просьбам, высказанным членами Клуба в ходе мероприятия.

В ходе бизнес-форума между Caspian European Club и ООО «Парк высоких технологий НАНА» был подписан меморандум о сотрудничестве.

На мероприятии приняли участие руководители государственных и частных компаний, представители ряда дипломатических ведомств и международных организаций.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group. 24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которыми в течение 2 лет будут управлять члены правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Основателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.