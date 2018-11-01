Берлин за продление санкций ЕС против РФ - Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет о намерениях поддержать продление введенных Европейским Союзом санкций в отношении РФ.

"Германия будет выступать за продление санкций", - сказала А.Меркель на совместном брифинге с П.Порошенко по окончанию встречи в четверг в Киеве.

Вместе с тем, она отметила, что санкции могут быть смягчены, если будет прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе.

"На пресс-конференции было сказано, что минские соглашения не соблюдаются. Если что-то и происходит, то только по миллиметру, но время от времени - отход назад... К сожалению, нет стабильного перемирия, гибнут солдаты. Нам следует активизировать усилия", - сказала А.Меркель.