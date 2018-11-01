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Дальнее зарубежье 01.11.2018 20:20

Берлин за продление санкций ЕС против РФ - Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет о намерениях поддержать продление введенных Европейским Союзом санкций в отношении РФ.

"Германия будет выступать за продление санкций", - сказала А.Меркель на совместном брифинге с П.Порошенко по окончанию встречи в четверг в Киеве.

Вместе с тем, она отметила, что санкции могут быть смягчены, если будет прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе.

"На пресс-конференции было сказано, что минские соглашения не соблюдаются. Если что-то и происходит, то только по миллиметру, но время от времени - отход назад... К сожалению, нет стабильного перемирия, гибнут солдаты. Нам следует активизировать усилия", - сказала А.Меркель.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]