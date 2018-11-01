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Бизнес и законодательство 01.11.2018 17:56

ВБ засчитал Азербайджану 8 успешных реформ за последний год - эксперт

Азербайджан занял первое место в отчете Doing Business-2019 среди стран региона Европа и Центральная Азия по числу проведенных реформ, сказала эксперт Всемирного банка Хулья Улку на пресс-конференции в среду в Баку.

По ее словам, в течение прошлого года Азербайджан провел восемь реформ, опередив Турцию.

"В целом страны региона провели 54 реформы, а число реформ по всему миру составило 314. Более 170 реформ были проведены в странах с низким и средним доходом", - сказала Х.Улку.

В целом, с 2004 года в мире было проведено 3 519 реформ.

"Мы рады, что отчет Doing Business стал инициатором проведения 1 116 бизнес-реформ. В этом году вновь основными регионами-реформаторами стали регион Субсахарская Африка, а также Европа и Центральная Азия, которые провели 107 и 54 реформы соответственно», - отметила Х.Улку.

Как сообщалось ранее, Азербайджан занял 25-ое место среди 190 стран в рейтинге "Doing-Business - 2019: "Тренинг и реформы", подготовленным Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией. За год страна улучшила свои позиции в рейтинге на 32 позиции.

В частности, Азербайджан упростил систему выдачи разрешений на строительство (разрешения теперь выдаются только исполнительной властью Баку); повысил систему прозрачности при регистрации собственности; улучшил законодательство для облегчения доступа к кредитам, в том числе создал частное Кредитное бюро; упростил систему оплаты налогов за счет электронных новшеств в этой системе; стал применять практику «зеленого коридора» и оптимизировал электронные таможенные процедуры для устранения торговых барьеров.

По ряду индикаторов Азербайджан улучшил свое место в глобальном рейтинге: по индикатору "защита миноритарных акционеров" Азербайджан в рейтинге занимает 2-ое место (в прошлом году – 10-ое место), "регистрация прав собственности" - 17-ое место (21-ое место), "подключение к системе энергоснабжения" – 74-ое (102-ое), "оплата налогов" – 28-ое (35-ое место), "разрешение проблем неплатежеспособности" – 45-ое (47-ое), "получение разрешений на строительство" – 61-ое (161-ое), "получение кредитов" - - 22-ое(122-ое), "начала бизнеса" – 9-ое место (18-ое).

Лишь по индикаторам "исполнения контрактов" (40-ое место) и "международная торговля" (84-ое место) Азербайджан несколько ухудшил позиции (год назад Азербайджан занимал 38-ое и 83-ое место).

А.Мамедов

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Тэги: ВБ, БИЗНЕС, ОТЧЕТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]