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Транспорт и связь 01.11.2018 18:01

Назначен новый региональный руководитель Bentley по операциям в Азербайджане

Новым региональным главой Bentley по Восточной Европе назначен Кристиан Шлик (Christian Schlick), сообщает портал Bentley NewsRoom.

К.Шлик будет курировать все операции люксового бренда в Азербайджане, РФ, Республике Беларусь, Казахстане, Грузии, Турции и Армении.

Прежний руководитель Марко ван Аалтен (Marco van Aalten) переходит на должность директора по продажам Bentley Europe.

Назначения вступили в силу с 1 ноября 2018 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: BENTLEY, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]