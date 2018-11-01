Назначен новый региональный руководитель Bentley по операциям в Азербайджане

Новым региональным главой Bentley по Восточной Европе назначен Кристиан Шлик (Christian Schlick), сообщает портал Bentley NewsRoom.
К.Шлик будет курировать все операции люксового бренда в Азербайджане, РФ, Республике Беларусь, Казахстане, Грузии, Турции и Армении.
Прежний руководитель Марко ван Аалтен (Marco van Aalten) переходит на должность директора по продажам Bentley Europe.
Назначения вступили в силу с 1 ноября 2018 года.
Б.Рустамбеков
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в начале 2019 года – российский политолог
Азербайджан предлагает Армении обмен армянских диверсантов по принципу «всех на всех», Ереван молчит – источник
Баку и Астана заинтересованы в максимальном использовании транзитных путей – премьер Азербайджана
В Азербайджане создается Мониторинговый центр для защиты чистоты азербайджанского языка
Президент Алиев утвердил Нацстратегию улучшения управления твердыми бытовыми отходами до 2023г
Президент Азербайджана возглавил новый редакционный состав Национальной энциклопедии
Премьер Австралии обеспокоен возможным обострением борьбы между США и КНР за влияние в Тихоокеанском регионе
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
Меркель призвала Киев к продолжению сотрудничества с МВФ
США решили ввести дополнительные санкции против Венесуэлы и Кубы - Болтон
Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Caspian European Club провел бизнес-форум с Национальной Aкадемией Наук Азербайджана (НАНА)
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»