Назначен новый региональный руководитель Bentley по операциям в Азербайджане

Новым региональным главой Bentley по Восточной Европе назначен Кристиан Шлик (Christian Schlick), сообщает портал Bentley NewsRoom.

К.Шлик будет курировать все операции люксового бренда в Азербайджане, РФ, Республике Беларусь, Казахстане, Грузии, Турции и Армении.

Прежний руководитель Марко ван Аалтен (Marco van Aalten) переходит на должность директора по продажам Bentley Europe.

Назначения вступили в силу с 1 ноября 2018 года.

Б.Рустамбеков