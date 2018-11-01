Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Черногорией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-черногорской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр труда и социальной защиты населения.

В состав комиссии также включены замминистры иностранных дел, экономики, энергетики, чрезвычайных ситуаций, сельского хозяйства, транспорта, связи и высоких технологий, экологии и природных ресурсов, культуры, председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя Государственного таможенного комитета, заместитель председателя правления Центробанка.

Заседание МПК с Черногорией проводилось лишь один раз – в марте 2014 года в Подгорице.

Ф.Исазаде