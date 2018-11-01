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Бизнес и законодательство 01.11.2018 18:14

Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Черногорией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-черногорской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр труда и социальной защиты населения.

В состав комиссии также включены замминистры иностранных дел, экономики, энергетики, чрезвычайных ситуаций, сельского хозяйства, транспорта, связи и высоких технологий, экологии и природных ресурсов, культуры, председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя Государственного таможенного комитета, заместитель председателя правления Центробанка.

Заседание МПК с Черногорией проводилось лишь один раз – в марте 2014 года в Подгорице.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, МПК, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]