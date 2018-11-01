Президент Алиев утвердил Нацстратегию улучшения управления твердыми бытовыми отходами до 2023г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Национальную стратегию совершенствования управления твердыми бытовыми отходами на 2018-2022гг.

Координатором реализации Нацстратегии определено министерство экономики.

Минэкономики также поручено как минимум раз в год информировать президента страны о проделанной работе в рамках реализации стратегии.

Ф.Исазаде