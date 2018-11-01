В Азербайджане создается Мониторинговый центр для защиты чистоты азербайджанского языка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о создании публичного юридического лица «Мониторинговый центр при Госкомиссии Азербайджанского языка».
Мониторинговый центр создается с целью обеспечения использования норм литературного языка в СМИ, интернет ресурсах и рекламных носителях.
В соответствии с указом, Национальной академии наук Азербайджана поручено подготовить в месячный срок совместно с кабинетом министров план действий по защите чистоты языка и еще лучшему использованию государственного языка.
Кроме того, кабинету министров поручено в двухмесячный срок согласовать с президентом Азербайджана и утвердить устав, структуру, штат и фонд заработной платы Мониторингового центра.
Кабмину также поручено обеспечить выделение помещения для Мониторингового центра и решить необходимые вопросы по материально-техническому обеспечению.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»