В Азербайджане создается Мониторинговый центр для защиты чистоты азербайджанского языка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о создании публичного юридического лица «Мониторинговый центр при Госкомиссии Азербайджанского языка».

Мониторинговый центр создается с целью обеспечения использования норм литературного языка в СМИ, интернет ресурсах и рекламных носителях.

В соответствии с указом, Национальной академии наук Азербайджана поручено подготовить в месячный срок совместно с кабинетом министров план действий по защите чистоты языка и еще лучшему использованию государственного языка.

Кроме того, кабинету министров поручено в двухмесячный срок согласовать с президентом Азербайджана и утвердить устав, структуру, штат и фонд заработной платы Мониторингового центра.

Кабмину также поручено обеспечить выделение помещения для Мониторингового центра и решить необходимые вопросы по материально-техническому обеспечению.

Ф.Исазаде