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Наука и образование 01.11.2018 18:28

В Азербайджане создается Мониторинговый центр для защиты чистоты азербайджанского языка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о создании публичного юридического лица «Мониторинговый центр при Госкомиссии Азербайджанского языка».

Мониторинговый центр создается с целью обеспечения использования норм литературного языка в СМИ, интернет ресурсах и рекламных носителях.

В соответствии с указом, Национальной академии наук Азербайджана поручено подготовить в месячный срок совместно с кабинетом министров план действий по защите чистоты языка и еще лучшему использованию государственного языка.

Кроме того, кабинету министров поручено в двухмесячный срок согласовать с президентом Азербайджана и утвердить устав, структуру, штат и фонд заработной платы Мониторингового центра.

Кабмину также поручено обеспечить выделение помещения для Мониторингового центра и решить необходимые вопросы по материально-техническому обеспечению.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЯЗЫК, ЧИСТОТА, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]