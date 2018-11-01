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Дальнее зарубежье 01.11.2018 20:41

Турецко-американские силы приступили к патрулированию в районе Манбиджа - агентство

Турция и США начали в четверг первое совместное патрулирование в районе города Манбиджа на севере Сирии, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на министерство обороны страны.

"Патрулирование началось 1 ноября в 15:53 по местному времени (16:53 мск) в соответствии с утвержденным планом", - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, выступая в парламенте Турции.

Патрули, по данным корреспондента агентства, прошли недалеко от города Джераблус.

Министр напомнил, что ранее американские и турецкие военные проводили совместную подготовку к патрулированию.

Ранее, с июня, турецкая сторона провела 68 самостоятельных патрулирований Манбиджа, отмечает агентство.

В июне Турция и США согласовали "дорожную карту" по выводу из стратегически важного города на севере Сирии - Манбиджа курдских формирований из Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической группировкой.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, МАНБИДЖ, ПАТРУЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]