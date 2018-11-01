Турецко-американские силы приступили к патрулированию в районе Манбиджа - агентство

Турция и США начали в четверг первое совместное патрулирование в районе города Манбиджа на севере Сирии, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на министерство обороны страны.

"Патрулирование началось 1 ноября в 15:53 по местному времени (16:53 мск) в соответствии с утвержденным планом", - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, выступая в парламенте Турции.

Патрули, по данным корреспондента агентства, прошли недалеко от города Джераблус.

Министр напомнил, что ранее американские и турецкие военные проводили совместную подготовку к патрулированию.

Ранее, с июня, турецкая сторона провела 68 самостоятельных патрулирований Манбиджа, отмечает агентство.

В июне Турция и США согласовали "дорожную карту" по выводу из стратегически важного города на севере Сирии - Манбиджа курдских формирований из Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической группировкой.